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الروسي مدفيديف ينسحب من دورة فيينا

الرياضة

الروسي مدفيديف ينسحب من دورة فيينا
AFP NOEL CELIS
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أفاد موقع "rsport"، اليوم الجمعة، بأن النجم الروسي دانييل مدفيديف، لن يشارك في دورة فيينا للتنس، لشعوره بالإعياء.

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وذكر الموقع الروسي، أن مدفيديف لم يستعد بعد كامل لياقته، ويشعر بأنه غير قادر على اللعب في فيينا، بعد مشاركته في عدة بطولات خلال الأسابيع الأخيرة، وتوج الأحد الماضي، بلقبه الرابع هذا الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و6-1.

وكان النجم الروسي قد اضطر أيضا للغياب، بسبب الإرهاق، عن دورة الكرملين المقامة حاليا في موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات دورة فيينا ستنطلق الاثنين المقبل، وتستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري.

المصدر: rsport.ru

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