النجم الروسي مدفيديف ينسحب من كأس الكرملين

قال الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، اليوم الخميس، إنه سيعود للمنافسات في فيينا الأسبوع المقبل عقب انسحابه من "كأس الكرملين" للتنس في موسكو بسبب شعوره بالإرهاق.

ونال مدفيديف، وصيف بطل أمريكا المفتوحة، لقبه الرابع هذا الموسم في بطولة شنغهاي للأساتذة يوم الأحد الماضي، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و6-1، لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، أكد إنه لن يكون جاهزا بنسبة 100% للمشاركة في كأس الكرملين.

وقال مدفيديف، الذي تأهل بالفعل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال، التي ستقام الشهر المقبل، لموقع اتحاد لاعبي التنس المحترفين على الإنترنت: "أشعر بأنني منهك للغاية من الناحية البدنية والذهنية. لن أكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة".

وتابع: "كلاعب محترف، لا يمكنني النزول إلى الملعب وأنا أعرف أنني لست جاهزا بنسبة 100 في المئة للمشاركة.. الأمر محزن للغاية لأنني كنت أريد اللعب في موسكو أمام جماهير بلادي.. إنها رياضة احترافية ويجب أن أقوم بما هو في صالح جسدي. في هذا الوضع، ليس لدي أي خيار آخر".

المصدر: رويترز