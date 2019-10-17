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برشلونة: مجموعة أحذية ميسي أكثر من مجموعتك (فيديو)

الرياضة

برشلونة: مجموعة أحذية ميسي أكثر من مجموعتك (فيديو)
AFP Josep LAGO
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علق المكتب الإعلامي لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا"، بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا، وذلك للمرة السادسة.

وكتب برشلونة "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "مجموعة أحذية ميسي > مجموعتك".

وحصل ليونيل ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، على "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي، بإحرازه 36 هدفا، خلال 34 مباراة شارك فيها في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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المصدر: وكالات 

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