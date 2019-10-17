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ما هي المأكولات المفضلة لدى ميسي؟

الرياضة

ما هي المأكولات المفضلة لدى ميسي؟
AFP QUIQUE GARCIA
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تحدث النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن أطباقه المفضلة.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن ميسي قوله: "دائما كنت أقول، إنني أحب الشواء والميلانيزا والمعكرونة. جميع الأطباق التي أحبها بسيطة للغاية. إلا أن الشوكولاتة والكراميل والآيس كريم هي نقطة الضعف لدي. أنا أحب كل شيء حلو".

وأضاف "أحاول أن لا آكل كثيرا، لكني أحب ذلك".

وشارك ليونيل ميسي (32 عاما)، في ثلاث مباريات خلال الموسم الحالي لليغا الإسبانية، وسجل هدفا واحدا، وصنع آخر.

المصدر: وكالات

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