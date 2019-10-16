أغلى 10 علامات تجارية رياضية في العالم

نشرت مجلة "فوربس" دراسة لخبرائها حول أغلى 10 علامات تجارية للشركات المنتجة للملابس والأدوات الرياضية أو التي تقدم خدمات في مجال الرياضة، في العالم خلال العام الحالي.

وتصدرت شركة "نايكي" قائمة أغلى العلامات التجارية، فقد بلغت قيمتها (36.8) مليار دولار، وتلتها شبكة القناة التلفزيونية الرياضية الأمريكية (ESPN)، ومن ثم شركة أديداس.

وفيما يلي أغلى 10 علامات تجارية رياضية:

1- العلامة التجارية "نايكي" لأدوات الرياضية - (36.8) مليار دولار

2- العلامة التجارية (ESPN) التلفزيونية الرياضية الأمريكية - (13) مليار دولار

3- العلامة التجارية (أديداس) - (11.2) مليار دولار

4- العلامة التجارية (Gatorade)- للمشروبات الرياضية تصنع وتنتج من قبل شركة بيبسي كولا - (6.7) مليار دولار

5- العلامة التجارية (سكاي سبورتس) - شبكة القنوات الرياضية في بريطانيا وإيرلندا - (4.4) مليار دولار

6- العلامة التجارية (بوما) للأدوات الرياضية - (4) مليارات دولار

7- العلامة التجارية (Under Armor) الأمريكية للأدوات الرياضية - (3.5) مليار

8- العلامة التجارية (UFC) لعرض نزالات الفنون القتال المختلطة (MMA) - (2.4) مليار دولار

9- العلامة التجارية "YES" التلفزيونية الأمريكية (1.5) مليار دولار

10- العلامة التجارية "ريبوك" للأدوات الرياضية – 800 مليون دولار.

المصدر: وكالات