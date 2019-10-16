نجم مانشستر سيتي أغويرو يتعرض لحادث سير (صورة)

تعرض الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سير حينما كان متوجها إلى التدريبات على متن سيارته، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ونشرت صحيفة "Mirror Footbal"، صورة لسيارة أغويرو، وهي من طراز "رانج روفر"، والتي تعرضت لأضرار بليغة.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBUpic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن أغويرو لم يصب بأي أذى.

وكان أغويرو في طريقه للانضمام لأولى تدريبات فريقه مانشستر سيتي، بعد فترة التوقف الدولية، استعدادا لمواجهة كريستال بالاس لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب أغويرو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، عن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما منتخب بلاده الأرجنتين أمام ألمانيا 2-2، والإكوادور 6-1.

المصدر: sportbox.ru