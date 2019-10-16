 
مباشر

نجم مانشستر سيتي أغويرو يتعرض لحادث سير (صورة)

الرياضة

نجم مانشستر سيتي أغويرو يتعرض لحادث سير (صورة)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjpo

تعرض الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سير حينما كان متوجها إلى التدريبات على متن سيارته، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ونشرت صحيفة "Mirror Footbal"، صورة لسيارة أغويرو، وهي من طراز "رانج روفر"، والتي تعرضت لأضرار بليغة.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن أغويرو لم يصب بأي أذى.

وكان أغويرو في طريقه للانضمام لأولى تدريبات فريقه مانشستر سيتي، بعد فترة التوقف الدولية، استعدادا لمواجهة كريستال بالاس لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغاب أغويرو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، عن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما منتخب بلاده الأرجنتين أمام ألمانيا 2-2، والإكوادور 6-1.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جنازة إيرلندي تتحول لضحك هستيري بسبب "تحدثه" من القبر