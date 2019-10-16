ريال مدريد يصدر بيانا بشأن إصابة مودريتش

أصدر نادي ريال مدريد بيانا لتوضيح حالة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، الذي تعرض للإصابة الأحد الماضي خلال مشاركته في مباراة منتخب بلده ضد ويلز ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وقال الريال في بيانه: "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم (الأربعاء) للوكا مودريتش، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أن اللاعب يعاني من كدمة في عضلات الفخذ الأيمن. سيتم تقييم تطور حالته".

🔍 Communiqué médical de Modric.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) October 15, 2019

ولم يحدد النادي الملكي مدة غياب نجمه الكرواتي، لكن صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت أن التعافي من مثل هذه الإصابة يتطلب فترة راحة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش لن يشارك في مباراة الريال أمام مايوركا، المقررة السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك من أجل تهيئه لمباراة الثلاثاء المقبل أمام غالطة سراي التركي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأيضا للقاء الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري.

المصدر: sports.ru