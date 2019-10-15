جورجينا تهنئ رونالدو على طريقتها الخاصة

هنأت الإسبانية جورجينا رودريغيز بطريقتها الخاصة خطيبها البرتغالي كريستيانو رونالدو على الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال لقاء منتخب بلاده أمام أوكرانيا (1-2) ضمن تصفيات "يورو 2020".

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ودخل كريستيانو رونالدو (34 عاما) التاريخ من أوسع أبوابه، بوصوله إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، عقب تسجيله هدف بلاده الوحيد من ضربة جزاء، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتصدر إنجاز أفضل لاعب في العالم خمس مرات وسائل إعلام مختلفة، إضافة إلى تلقيه الكثير من رسائل التهنئة من عدة نجوم في عالم كرة القدم وخارجه.

ولكن خطيبة الدون عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز (25 عاما) فضلت تهنئة "صاروخ ماديرا" بطريقتها الخاصة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بإنجاز النجم البرتغالي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن خطيبة رونالدو لجأت إلى سلسة الأفلام الشهيرة جيمس بوند "العميل 007"، لتهنئة كريستيانو بوصوله إلى الهدف رقم 700، عبر نشرها صورة "ستوري" على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويظهر رونالدو في الصورة على شكل جيمس بوند ببدلة سوداء، ويحمل مسدسا موجها إلى الأعلى ويتوسط الصورة العدد 700 في إشارة إلى إنجاز الدون.

thesun.co.uk/sport/football/10137577/rodriguez-cristiano-amazing-bond-photo/

أما في أسفل الصورة، فهناك شعار الأندية التي لعب لها كريستيانو رونالدو، وكذلك عدد الأهداف التي سجلها مع هذه الأندية، فضلا عن المنتخب البرتغالي.

وأصبح رونالدو سادس لاعب يحرز 700 هدف أو أكثر في تاريخ الساحرة المستديرة، بعد كل من، جوزيف بيتسان (النمسا، تشيكوسلوفاكيا)، والثنائي البرازيلي بيليه وروماريو، والألماني غيرد مولر والهنغاري فيرينتس بوشكاش.

.@Cristiano becomes just the sixth player to score 700 career goals. pic.twitter.com/eZvBSAjsIi — ESPN FC (@ESPNFC) 14 октября 2019 г.

المصدر: وكالات