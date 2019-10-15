السوري السومة يهز شباك غوام.. (فيديو)
AFP WILLIAM WEST
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تقدم منتخب سوريا على غوام (1-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.
وافتتح المهاجم السوري عمر السومة التسجيل لبلاده بهدف مبكر، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.
فيديو : هدف #سوريا يتقدم 1 - 0 على #غوام .. تصفيات مونديال #قطر2022 و #كأس_آسيا2023pic.twitter.com/sX9zABSHe7— قنوات الكاس (@alkasschannel) 15 октября 2019 г.
المصدر: وكالات
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