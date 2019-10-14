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فتحي ينقذ مدرب "الفراعنة" الجديد من "الفخ"

الرياضة

فتحي ينقذ مدرب
AFP Khaled DESOUKI
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خرج منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد حسام البدري من عنق الزجاجة أمام ضيفه منتخب بوتسوانا بفوزه عليه بهدف يتيم، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الاثنين.

ويدين البدري بالفضل في انتصار منتخب بلاده في أول مباراة كمدرب له، للاعبه حمدي فتحي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للفراعنة"، في الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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يذكر أن حسام البدري تولى مهمة تدريب منتخب مصر، خلفا للمكسيكي، خافيير أغيري، الذي أقيل عقب خروج "الفراعنة" مبكرا من دور 16 لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" على يد جنوب إفريقيا.

المصدر: "facebook/efasocial" 

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