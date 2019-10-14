صلاح يغيب عن أول مباراة لمنتخب مصر بقيادة البدري

أعلن المصري حسام البدري التشكيلة الأساسية لمنتخب "الفراعنة"، ضد بوتسوانا، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي تجمعهما اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب النجم المصري محمد صلاح، عن التشكيلة التي اختارها البدري في أول مباراة له بعد تعيينه مدربا لمنتخب بلاده، خلفا للمكسيكي، خافيير أغيري، الذي أقيل عقب خروج الفراعنة مبكرا من دور 16 لكأس القارة السمراء على يد جنوب إفريقيا.

وأعلن حسام البدري، في وقت سابق، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، سيغيب عن مواجهة بوتسوانا لـ "الراحة"، وذلك بعد أيام من جدل حول سحب اللاعب اسم مصر من التعريف الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "facebook/efasocial"