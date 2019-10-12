نجم ليفربول يتحدث عن "أزمة" محمد صلاح وماني

تحدث فابينيو لاعب وسط ليفربول، عن أزمة زميليه في الفريق محمد صلاح وساديو ماني، والتي شهدتها الدقيقة 84 من مباراة بيرنلي المنتهية لمصلحة الريدز 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فابينيو في تصريحات لصحيفة "ليفربول الإيكو" الإنجليزية: "خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة".

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي: "العلاقة بين صلاح وماني جيدة للغاية رغم التوتر التي كانت بين اللاعبين خلال هذه المباراة".

Fabinho has revealed what really happened after the fall-out between Liverpool forward duo Sadio Mane and Mohamed Salah.



“After you know, they joked in the dressing room and spoke normally. They are very good friends.”https://t.co/Z6uTepZ0oA — Anfield Watch (@AnfieldWatch) ١١ أكتوبر ٢٠١٩

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وتابع: "في اليوم التالي من المباراة ظهر الثنائي يمزحان مع بعض ويتحدثان سويا، فهما تجمعهما صداقة قوية".

وكان ماني قد اعترض بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليغ، وهو ما تم تفسيره بأنه بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في أحد الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.

ويتصدر الريدز مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول عقب نهاية التوقف الدولي غريمه مانشستر يونايتد حيث ستقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري.

المصدر: وكالات