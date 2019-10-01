ماني يروي تفاصيل أزمته مع صلاح ويكشف طبيعة علاقتهما

أكد النجم السنغالي ساديو ماني، أن ما حدث بينه وبين زميله في نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح قبل أسابيع، أصبح جزءا من الماضي، وشدد على أنه يعتبر الأخير صديقا مقربا منه.

وتحدث الدولي السنغالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عشية مواجهة فريقه وضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي غدا الأربعاء في ثانية جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن طبيعة علاقته بصلاح، بعد الواقعة الشهيرة في مباراة بيرنلي، حيث غضب ماني عقب تبديله، بعدما أضاع عليه صلاح فرصة تسجيل هدف.

وعلق ماني على تلك الواقعة قائلا: "ما حدث أمر طبيعي ويمكن أن يحدث في كرة القدم.. والسبب يرجع إلى أنني كنت محبطا خلال مباراة بيرنلي لأنه من الطبيعي أن تكون في حاجة إلى تسجيل الأهداف".

Sadio Mane on his relationship with Mo Salah: Things can happen in football. I was a little bit frustrated. It's football, we want to score goals. But we are really, really good friends.



It is all forgotten, it is behind us. pic.twitter.com/SpuayZcif3 — This Is Anfield (@thisisanfield) October 1, 2019

ولفت اللاعب السنغالي إلى أنه كان غاضبا في ذلك الحين لأن صلاح لم يمرر الكرة له، لكنه استدرك ملتمسا العذر للنجم المصري عبر الإشارة إلى أنه لم يره.

وأكد ماني أن الخلاف مع اللاعب المصري أصبح في طي النسيان، مشددا على أن هذا الأخير صديق مقرب بالنسبة له، حيث قال: "محمد صلاح صديق مقرب ونسيت ما حدث تماما".

المصدر: وكالات