بالفيديو.. العداء الكيني يصنع التاريخ في أقل من ساعتين

نجح العداء الكيني إيليود كيبتشوجي حامل الرقم القياسي العالمي في إنهاء "ماراثون ما دون الساعتين" بعد أن قطع مسافة 42 كيلومترا خلال 59.40 دقيقة في فيينا السبت.

وأصبح الكيني أول شخص يشارك في سباق الماراثون غير الرسمي في أقل من ساعتين بـ11 ثانية.

وكانت هذه المحاولة الثانية للعداء كيبتشوجي، بعد أن فشل بصعوبة في محاولته الأولى عام 2017 من خلال مشاركته في مشروع تسويقي يحمل اسم "ماراثون ما دون الساعتين" في مونزا الإيطالية في 2017 بدون جمهور، أنهاه خلال ساعتين و 25 ثانية.

لكن على الرغم من نجاحه هذه المرة، إلا أن جهود الكيني البالغ 34 عاما لن تسجل كرقم قياسي عالمي جديد ولن يعترف الاتحاد الدولي لألعاب القوى بنتائج هذا الماراثون بشكل رسمي لأنه ليس منافسة حرة ومفتوحة كما يتم خلاله الاستعانة بمحددي سرعة.

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وشهد السباق حضور عدد كبير من الجمهور لمشاركة كيبتشوجي الفرحة ومساعدته في صناعة التاريخ.

وعزز كيبتشوجي، صاحب ذهبية الماراثون في أولمبياد ريو 2016، رقمه العالمي الرسمي بفارق 78 ثانية بعدما سجل ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية في برلين في سبتمبر الماضي كما سجل في أبريل 2019 ثاني أسرع زمن في التاريخ عندما أنهى ماراثون لندن في ساعتين ودقيقتين و37 ثانية.

المصدر: وكالات