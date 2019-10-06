سيفان حسن: أنا رياضية شريفة!

أكدت سيفان حسن مرة أخرى أنها رياضية شريفة، بعد فوزها بذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى، بعد أيام من إيقاف مدربها، ألبرتو سالازار، لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.

وقالت العداءة الهولندية المولودة في إثيوبيا، أمس السبت، إنها كانت تشارك في السباقات قبل فترة طويلة من انضمامها إلى مشروع أوريغون في 2016.

وأضافت: "كان أسبوعا في غاية الصعوبة، ودارت العديد من الأمور في ذهني، لكني أمتلك وكيل أعمال جيدا، ويساندني حقا. أظهرت للعالم أنني رياضية شريفة".

وتابعت: "لا أدري لماذا سلطوا الضوء علي. أنا على القمة منذ 2014 قبل انضمامي لأكاديمية نايكي، ويمكنهم التحقق من خلفيتي. هل يعتقدون أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لا تختبرني؟".

ومضت العداءة البالغ عمرها 26 عاما، قائلة: "أنا أبلى بلاء حسنا دائما في البطولات، وأنا مؤمنة به" مضيفة أنها لم تشاهد أي شيء على الإطلاق في مشروع أوريغون.

وعاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" الأمريكي سالازار، وهو كبير المدربين في مشروع أوريغون برعاية شركة نايكي، بالإيقاف لأربع سنوات يوم الاثنين الماضي بسبب "تسهيل استخدام مواد محظورة رياضيا".

ونفت نايكي ارتكاب أي مخالفة وتعهدت بالطعن، وقالت إنها ستقف بجانب المدرب.

ولم يكن هناك أي حديث عن ارتكاب سيفان لأي مخالفة، لكن مراسلي محطات تلفزيونية وجهوا إليها أسئلة تتعلق بالأمر في المنطقة المختلطة الخاصة بالمقابلات والمؤتمر الصحفي بعد السباق.

المصدر: رويترز