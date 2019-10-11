 
مباشر

الأردن.. القبض على مشجعين هتفا لصدام حسين خلال مباراة الكويت (فيديو)

الرياضة

الأردن.. القبض على مشجعين هتفا لصدام حسين خلال مباراة الكويت (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miwv

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الجمعة، القبض على شخصين من المشجعين الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد دولة الكويت خلال مباراة المنتخبين الأردني والكويتي في عمان أمس ضمن تصفيات مونديال قطر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، بحسب ما نقله التلفزيون الأردني إنه تم إلقاء القبض على شخصين ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة، وبوشر التحقيق معهما تمهيدا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكآس آسيا 2023، بإطلاق هتافات للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" علق فيها على هتاف الجماهير الأردنية أمس، كتب فيها: "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.
لنعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة".

إقرأ المزيد
بالفيديو.. الجماهير الأردنية تستفز نظيرتها الكويتية بالهتاف لصدام حسين
بالفيديو.. الجماهير الأردنية تستفز نظيرتها الكويتية بالهتاف لصدام حسين

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة