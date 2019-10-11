بالفيديو.. شبان يسرقون البطل حبيب من أحد المتاجر

أقدمت مجموعة من الشباب على سرقة مجسم من الورق المقوى للروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة من أحد المتاجر في العاصمة الروسية موسكو.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل المتجر مشهدا لعدة شباب كانوا يلتقطون الصور التذكارية إلى جانب مجسم البطل حبيب باعتباره أحد أبرز الشخصيات الرياضية المحبوبة في روسيا، قبل أن يقرر أحدهم حمل المجسم لخارج المتجر والفرار به.

ويستدعي هذا الفعل فتح قضية جنائية وفقا للمادة 161 من قانون العقوبات الروسي، التي تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى في حالات السرقة.

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ونجح حبيب في الاحتفاظ بلقب وزن الخفيف في آخر مواجهاته الشهر الماضي عندما خاض نزالا مثيرا ضد المقاتل الأمريكي داستن بورييه في عرض UFC242، محققا الفوز رقم 28 له على التوالي بدون أي هزيمة.

المصدر: eurosport.ru