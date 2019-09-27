حبيب يرد على إبراهيموفيتش بتحدي "ماتركس"

رد الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، على تحدي "Matrix" للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وعلق حبيب على طلب النجم السويدي بقبول التحدي بعبارة: "إنها رقم واحد، هراء" مع إضافة ضحكة كـ"رمز تعبيري".

زلاتان يتحدى نجوم الرياضة بحركة مشهورة

نفذ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي تحدي "ماتركس"، وطلب من زميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزيhttps://t.co/2red6j0rtP#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/8qjcvTJgt3 — RT Arabic (@RTarabic) September 27, 2019

ونشر إبراهيموفيتش اليوم تحديا جديدا وطلب من حبيب نور محمدوف وزميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجيوكوفيتش تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي"Matrix".

iamzlatanibrahimovic/instagram

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المصدر: لينتا رو