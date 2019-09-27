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حبيب يرد على إبراهيموفيتش بتحدي "ماتركس"

الرياضة

حبيب يرد على إبراهيموفيتش بتحدي
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رد الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، على تحدي "Matrix" للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وعلق حبيب على طلب النجم السويدي بقبول التحدي بعبارة: "إنها رقم واحد، هراء" مع إضافة ضحكة كـ"رمز تعبيري".

ونشر إبراهيموفيتش اليوم تحديا جديدا وطلب من حبيب نور محمدوف وزميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجيوكوفيتش تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي"Matrix".

حبيب يرد على إبراهيموفيتش بتحدي
iamzlatanibrahimovic/instagram
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المصدر: لينتا رو

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