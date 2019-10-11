كريم بنزيما لاعب الشهر في ريال مدريد

حصد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد الإسباني، بعد الأهداف المهمة التي سجلها خلال شهر سبتمبر الماضي.

واستلم بنزيما البالغ 31 عاما جائزة لاعب الشهر في النادي الملكي اليوم الجمعة، وهي الجائزة الثانية بعد نيله الجائزة ذاتها عن شهر أغسطس.

Benzema: "Poco a poco alcanzaremos un nivel muy alto”https://t.co/NYyhMZuiSbpic.twitter.com/i6n4oyEyCI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 11, 2019

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وصرح بنزيما عقب استلام الجائزة قائلا: "الجائزة دائما تكون مميزة، لأنها من اختيار الجماهير، والذين ندين لهم بكل شيء".

وسجل بنزيما هذا الموسم 6 أهداف بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات لعبها مع "الميرينغي" في كل المسابقات.

المصدر: وكالات