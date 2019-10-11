زفيريف يقهر فيدرر في بطولة شنغهاي (فيديو)

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على السويسري روجر فيدرر بمجموعتين لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب.

وتمكن زفيريف البالغ 22 عاما من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 و6-3، خلال ساعتين و4 دقائق.

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وهو الفوز الرابع لزفيريف في سابع لقاء جمع اللاعبين، علما أن المواجهة الأخيرة (قبل اليوم) شهدت فوز الألماني في دور المجموعات من بطولة الماسترز الختامية في لندن العام الماضي قبل أن يمضي قدما ويفوز باللقب للمرة الأولى.

وسيواجه زفيريف في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بيرتيني والنمساوي دومينيك تيم.

فيما سيجمع نصف النهائي الثاني، الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تيستيباس.

المصدر: وكالات