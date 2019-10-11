 
مباشر

زفيريف يقهر فيدرر في بطولة شنغهاي (فيديو)

الرياضة

زفيريف يقهر فيدرر في بطولة شنغهاي (فيديو)
Reuters Aly Song
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/miuv

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على السويسري روجر فيدرر بمجموعتين لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب.

وتمكن زفيريف البالغ 22 عاما من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 و6-3، خلال ساعتين و4 دقائق.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. الروسي مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي
بالفيديو.. الروسي مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي

وهو الفوز الرابع لزفيريف في سابع لقاء جمع اللاعبين، علما أن المواجهة الأخيرة (قبل اليوم) شهدت فوز الألماني في دور المجموعات من بطولة الماسترز الختامية في لندن العام الماضي قبل أن يمضي قدما ويفوز باللقب للمرة الأولى.

وسيواجه زفيريف في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بيرتيني والنمساوي دومينيك تيم.

فيما سيجمع نصف النهائي الثاني، الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تيستيباس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة