زفيريف يقهر فيدرر في بطولة شنغهاي (فيديو)
تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على السويسري روجر فيدرر بمجموعتين لواحدة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة شنغهاي الصينية لكرة المضرب.
.@AlexZverev is on fire right now 🔥— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019
Watch the @SH_RolexMasters on @TennisTV. pic.twitter.com/B6p4GECg0o
وتمكن زفيريف البالغ 22 عاما من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-3 و6-7 و6-3، خلال ساعتين و4 دقائق.
HUGE win for @AlexZverev 💪— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019
The World No. 6 defeats @rogerfederer 6-3 6-7 6-3 to reach the @SH_RolexMasters semi-finals. pic.twitter.com/5nuAHKAUbm
وهو الفوز الرابع لزفيريف في سابع لقاء جمع اللاعبين، علما أن المواجهة الأخيرة (قبل اليوم) شهدت فوز الألماني في دور المجموعات من بطولة الماسترز الختامية في لندن العام الماضي قبل أن يمضي قدما ويفوز باللقب للمرة الأولى.
وسيواجه زفيريف في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الإيطالي ماتيو بيرتيني والنمساوي دومينيك تيم.
فيما سيجمع نصف النهائي الثاني، الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تيستيباس.
المصدر: وكالات