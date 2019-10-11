بالفيديو.. الروسي مدفيديف أول المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة شنغهاي

نجح الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا في خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي لدورة شنغهاي الصينية الدولية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في التنس.

وفاز الروسي على الإيطالي فابيو فونييني الثاني عشر بواقع 6-3 و7-6 (7-4) الجمعة في الدور ربع النهائي.

وهي المرة الـ6 على التوالي التي يبلغ فيها مدفيديف نصف النهائي في 6 بطولات أو دورات شارك فيها منذ دور الأربعة في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والرابعة في مسيرته في دورات الماسترز بعد مونتي كارلو ومونتريال وسينسيناتي هذا العام.

ويلتقي مدفيديف البالغ 23 عاما في دور الأربعة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول وحامل اللقب أربع مرات آخرها العام الماضي أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس..

وتغلب مدفيديف على دجوكوفيتش في آخر مباراتين جمعتا بينهما: في الدور ربع النهائي في مونتي كارلو، ونصف النهائي في سينسيناتي. ويتفوق الصربي في المواجهات المباشرة بينهما حيث حقق ثلاثة انتصارات آخرها في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير الماضي.

المصدر: "أ ف ب"