أستراليا تقسو على نيبال بخماسية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم، بفوزها الكبير اليوم الخميس على نيبال المتواضعة بخماسية نظيفة ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وحسمت أستراليا النتيجة مبكرا، عبر ثنائية للمهاجم جايمي ماكلارين لاعب ملبورن سيتي (د.6 و19) وثالث للمدافع الشاب هاري سوتار في مباراته الدولية الأولى (د.23).

وفي الشوط الثاني أضاف سوتار الهدف الرابع بكرة ارتدت من المدافع النيبالي دينيش راجبانشي (د.59)، قبل أن يحقق ماكلارين الثلاثية في نهاية المواجهة (د.90).

FT: AUS 🇦🇺 5 - 0 🇳🇵 NEP



Hat-trick by Jamie Maclaren and Harry Souttar's brace seal the second successive win for Australia in their #AsianQualifiers campaign in Group B! pic.twitter.com/1e5EEXTkMl — AFC (@theafcdotcom) October 10, 2019

وتلتقي أستراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها تايوان الثلاثاء، فيما تلعب نيبال مع مضيفتها الأردن.

وبهذا الفوز، رفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية التي يلتقي فيها بوقت لاحق اليوم الأردن مع ضيفه الكويت.

المصدر: أ ف ب