مولر يفكر بالرحيل عن بايرن ميونيخ

أكد توماس مولر، أحد أبرز لاعبي بايرن ميونيخ في العقد الأخير، أنه سئم البقاء على مقاعد البدلاء في صفوف بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة.

وقال مولر البالغ 30 عاما في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية: "في المباريات الخمس الأخيرة شهدنا اتجاها لا يجعلني سعيدا".

واقتصرت مشاركة مولر في المباريات الخمس الأخيرة على الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة في مباراتين فقط، وخسر مركزه الأساسي لصالح البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن هذا الإبعاد ولد لدى مولر رغبة في ترك الفريق الذي بدأ معه كرة القدم مذ كان في العاشرة من عمره، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وخاض مولر 449 دقيقة فقط مع بايرن منذ بداية الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا ومرر أربع كرات حاسمة، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

ويعد مولر، نائب قائد الفريق، أحد الرموز بالنسبة لمشجعي البايرن، بفضل شخصيته المرحة ولهجته البافارية، وخاض 425 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات منذ موسم 2010-2011، سجل خلالها 163 هدفا، وتوج مع البايرن بلقب "البوندسليغا" ثماني مرات، وكأس ألمانيا خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا عام 2013.

المصدر: أ ف ب