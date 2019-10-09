تعرف على موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى حفل قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت موسكو في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر المصرية.

وصعد 15 ناديا لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حين قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، إعادة مباراة الإياب بين الزمالك، حامل اللقب 5 مرات، وجينراسيون فوت السنغالي.

وتم فيها تقسيم الفرق المتأهلة لدور المجموعات في المسابقة القارية إلى 4 مستويات، بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الإفريقية، بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

المستوى الأول: - الترجي التونسي بطل النسختين الماضيتين من المسابقة القارية - الأهلي المصري حامل اللقب 8 مرات - الوداد المغربي - مازيمبى الكونغولي حامل اللقب 5 مرات.

والمستوى الثاني: - النجم الساحلي التونسي – الزمالك المصري بطل المسابقة 5 مرات، أو جينراسيون فوت السنغالي - الرجاء البيضاوي المغربي – صن داونز الجنوب إفريقي.

المستوى الثالث: - فيتا كلوب الكونغولي – أول أغسطس الأنغولي - بلاتينيوم الزيمبابوي - اتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الرابع: - الهلال السوداني - بيترو أتلتيكو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - زيسكو الزامبي.

إليكم تصنيف الفرق المشاركة في قرعة #TotalCAFCL لموسم 2019-2020 🔡🔢



ما توقعاتك لمجموعة فريقك؟ pic.twitter.com/DBLpY7BYOb — CAF - عربي (@caf_online_AR) ٨ أكتوبر ٢٠١٩

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ومن المنتظر أن تتم طريقة سحب القرعة بوضع كرات تحمل أسماء الفرق في كل مستوى في وعاء مختلف برقم المستوى، ثم تبدأ القرعة بسحب كرة من المستوى الرابع، توضع في المجموعة الأولى، وكرة ثانية توضع في الثانية، إلى أن يتم تسكين باقي المجموعات، قبل أن يتم بعد ذلك سحب كرة من وعاء أصحاب المستوى الثالث والانتهاء من تسكينهم في المجموعات بنفس الترتيب السابق، ثم يتم تسكين أصحاب المستوى الثاني، ثم الأول.

وتوج الترجي التونسي بلقب النسخة الأخيرة بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي اعتبار الترجي فائزا في مباراة الإياب بنهائي "رادس" إثر انسحاب الفريق المغربي.

المصدر: وكالات