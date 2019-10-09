كشف أحد البرامج التلفزيونية المصرية، عن عودة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، بعد تواجده في الإمارات لمدة يومين لفوزه بجائزة رجل العام 2019.

وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي، عبر برنامجه إنه بعد تواجد محمد صلاح لمدة يومين في أبوظبي من المقرر أن يعود للقاهرة اليوم الأربعاء من أجل استكمال علاجه بعد إصابته مع فريقه ليفربول خلال مواجهة ليستر سيتي في البريميرليغ، لافتا إلى أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع فريقه الإنجليزي.

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وأوضح أنه الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر أن يعطي إشارة الكابتن لمحمد صلاح، قبل أن يخرج حسام البدري، المدير الفني للمنتخب ويعلن استبعاد صلاح من المعسكر الذي انطلق أمس الثلاثاء لمواجهة بتسوانا الودية، وذلك لإراحته بعد خوضه مباريات قوية مع الريدز خلال الفترة الماضية.

وتوج مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مساء الاثنين، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة "GQ".

المصدر:"تويتر"