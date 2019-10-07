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رسميا.. برشلونة يقيل فالديز

الرياضة

رسميا.. برشلونة يقيل فالديز
AFP JOSEP LAGO
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إقالة فيكتور فالديز، المدير الفني لفريق الشباب، على خلفية مناقشات قوية دارت بينه وبين باتريك كلويفرت مدير أكاديمية لا ماسيا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد عين برشلونة، فرانك أتريجا، مدربا لفريق الشباب بدلا من فيكتور فالديز المقال.

وعاد فالديز إلى أسوار برشلونة هذا الصيف، وعاش تجربته الأولى كمدرب مع فريق الشباب، إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع الأمانة الفنية لنادي برشلونة، بعدما زادت حدة التوتر بينهما.

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وخسر برشلونة، تحت قيادة فالديز، مباراتين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وشهدت فترة تولي فالديز لتدريب فريق الشباب مشاكل عديدة، على رأسها خلافه مع باتريك كلويفرت مدير مدرسة الشباب في النادي.

يذكر أن فالديز حارس مرمى الجيل الذهبي لبرشلونة، حقق بطولة ​الدوري الإسباني​ 6 مرات مع "البلوغرانا"، كما توج ببطولة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وببطولة كأس ملك إسبانيا في مناسبتين، بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس السوبر الإسباني 6 مرات وكأس العالم للأندية مرتين.

المصدر: وكالات

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