وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده رسالة خاصة لمواطنها محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه ليستر سيتي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت فيفي عبده، خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام": "يشفيك ويعافيك يا أبو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لايمني عليه وأنا آكل مصارينه، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دافعينله علشان يصيبك".

واختتمت كلامها قائلة: "في 60 داهية ما أنت ياما كسبت".

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المصدر: وكالات