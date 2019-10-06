غولوفين يفوز بحزامي (IBF وIBO).. فيديو

فاز الملاكم الكازاخستاني، غينادي غولوفكين، على منافسه الأوكراني سيرغي ديريفيانتشينكو في النزال الذي جمعهما على حزامي الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة الدولية للملاكمة (IBO).

وأسقط غولوفكين منافسه الأوكراني في الجولة الأولى على أرض الحلبة، لكن الأخير تمكن من النهوض ومواصلة النزال حتى الجولة الأخيرة، وانتهت المواجهة بفوز الكازاخستاني بالنقاط بإجماع آراء الحكام بنتيجة: (114-113، 115-112، 115-112) على حلبة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك.

وحقق غينادي غولوفكين، البالغ من العمر 37 عاما، انتصاره الأربعين في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة فقط، كانت أمام بطل العالم ساول ألفاريز، وذلك في النزال الثاني بينهما، حيث انتهى الأول بالتعادل.

في المقابل، مني سيرغي ديريفيانتشينكو بالهزيمة الثانية، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: وكالات