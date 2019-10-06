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دجوكوفيتش بطلا لدورة طوكيو

الرياضة

دجوكوفيتش بطلا لدورة طوكيو
Globallookpress
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أحرز نوفاك دجوكوفيتش لقب دورة طوكيو اليابانية للتنس، بعد فوزه اليوم، على الأسترالي، جون ميلمان، بنتيجة 6-3 و6-2، في أول منافسة يخوضها بعد ابتعاد لأسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأنهى النجم الصربي، المصنف أولا عالميا، دورة طوكيو، إحدى دورات الـ500 نقطة لدى المحترفين، على المنوال ذاته الذي خاض به مبارياتها، دون خسارة أي مجموعة، وبأداء قوي يقدمه في أول مشاركة له في مباريات التنس، منذ انسحابه بسبب إصابة في الكتف، مطلع سبتمبر الماضي، من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

ورفع دجوكوفيتش رصيده من الألقاب في مسيرته الاحترافية إلى 76، حارما منافسه المصنف الـ80 عالميا من تتويج أول في مسيرته.

وبفوزه بدورة طوكيو، التي كان يحمل لقبها الروسي دانييل مدفيديف، ضمن دجوكوفيتش الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر الأسبوع المقبل، وذلك للأسبوع الـ272.

واستعد الصربي بأفضل شكل ممكن لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة، التي تنطلق منافساتها رسميا اليوم الأحد.

 المصدر: وكالات

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