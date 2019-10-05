ميلان ينتزع فوزا مثيرا من جنوى في مباراة ركلات الجزاء والبطاقات الملونة (فيديو)

خرج فريق ميلان بفوز مثير من ملعب مضيفه جنوى (2-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى فريق جنوى الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لاعبه الدنماركي، لاسه شوني، في الدقيقة 41 بتسديدة من كرة ثابتة من مسافة بعيدة، أخفق الحارس الإسباني ريينا في التصدي لها.

ورد ميلان الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ولاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي، في الدقيقتين (51، و57 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وأهدر صاحب هدف أصحاب الأرض الوحيد، لاسه شوني، فرصة ذهبية لإنقاذ جنوى من الهزيمة، بإضاعته ضربة جزاء، في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع.

وشهدت المباراة طرد لاعبي فريق جنوى، ريكاردو سابونارا، ودافيدي بيراسكي، في الدقيقتين (47، و57) على التوالي.

كما أكمل ميلان اللقاء بتسعة لاعبين أيضا، بعد طرد لاعبيه، دافيد كالابريا، والإسباني صامويل كاستييخو، في الدقيقتين (79، و94) على الترتيب.

واستعاد فريق ميلان بذلك ذاكرة الانتصارات، بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الحادي عشر.

بينما مني جنوى بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 5 نقاط فقط.

المصدر: RT