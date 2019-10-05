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أخمات يهزم أوفا بهدف فنزويلي عابر للقارات (فيديو)

الرياضة

أخمات يهزم أوفا بهدف فنزويلي عابر للقارات (فيديو)
Sputnik
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انتزع فريق أخمات فوزا ثمينا من مضيفه أوفا (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق أخمات بالفضل في انتصاره لمدافعه الفنزويلي، فيلكير أنخيل، الذي سجل الهدف مبكرا في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من مسافة بعيدة "عابرة للقارات" في المقص الأيمن البعيد.

ورفع فريق أخمات رصيده بذلك إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر أيضا.

في المقابل، توقف رصيد أوفا عند 15 نقطة، ويشغل المركز السادس، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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