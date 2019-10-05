توتنهام يتلقى ضربتين موجعتين أمام مضيفه برايتون

مني فريق توتنهام بهزيمة ساحقة أمام مضيفه برايتون (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الفرنسي، نيال موباي، الهدف الأول لبرايتون مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بعد خطأ قاتل ارتكبه الحارس الفرنسي، هوغو لوريس، الذي سقط على إثره وتعرض لإصابة عنيفة بالتواء شديد في الذراع الأيسر.

ومن ثم أضاف المهاجم الإيرلندي، أرون كونولي، هدفين آخرين، في الدقيقتين (32 و65) من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد توتنهام، بعد هذه الهزيمة، عند 11 نقطة، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع برايتون رصيده إلى 9 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات