تلقت البولندية، إيفا برودنيتسكايا، صفعة من متحديتها الأرجنتينية، إديث سوليداد ماتيس، قبيل نزالهما على لقب بطلة المنظمة العالمية للملاكمة "WBO" مساء اليوم الجمعة، في بولندا.

وقامت الملاكمة البولندية التي أثارت الجدل، ليس بزيها لدى خروجها على المنصة فحسب، بل وبتصرفها عندما انتزعت قبلة من شفتي متحديتها بشكل خاطف، خلال وقوفهما وجها لوجه، فردت الأرجنتينية بصفعة قوية على وجهها، لينشب شجار بينهما وتتبادلا الصفعات، قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن لتفريقهما.

📽🥊Una boxeadora besó en la boca a su rival y terminaron a las piñas

👉🏻😱La polaca Ewa Brodnicka le dio un “pico” a su rival, Soledad Matthysse, durante la previa de la pelea de hoy. La argentina se lo tomó a mal y le asestó una cachetada a la cara. pic.twitter.com/asEEMsGG87 — Rosario3.com (@Rosariotres) ৪ অক্টোবর, ২০১৯

ولم تتعرض إيفا برودنيتسكايا (35 عاما) لأي هزيمة حتى الآن في 17 نزالا.

بينما تعرضت إديث سوليداد ماتيس (39 عاما)، بطلة العالم سابقا مرتين، لعشر هزائم مقابل 15 انتصارا فقط.

المصدر: وكالات