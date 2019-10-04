 
مباشر

ملاكمة تقبل شفتي متحديتها وتتلقى صفعة (فيديو)

الرياضة

ملاكمة تقبل شفتي متحديتها وتتلقى صفعة (فيديو)
bokserorg/youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhqg

تلقت البولندية، إيفا برودنيتسكايا، صفعة من متحديتها الأرجنتينية، إديث سوليداد ماتيس، قبيل نزالهما على لقب بطلة المنظمة العالمية للملاكمة "WBO" مساء اليوم الجمعة، في بولندا.

وقامت الملاكمة البولندية التي أثارت الجدل، ليس بزيها لدى خروجها على المنصة فحسب، بل وبتصرفها عندما انتزعت قبلة من شفتي متحديتها بشكل خاطف، خلال وقوفهما وجها لوجه، فردت الأرجنتينية بصفعة قوية على وجهها، لينشب شجار بينهما وتتبادلا الصفعات، قبل أن يتدخل رجال حفظ الأمن لتفريقهما.  

 

ولم تتعرض إيفا برودنيتسكايا (35 عاما) لأي هزيمة حتى الآن في 17 نزالا.

بينما تعرضت إديث سوليداد ماتيس (39 عاما)، بطلة العالم سابقا مرتين، لعشر هزائم مقابل 15 انتصارا فقط.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معارك على الهواء.. إليك أبرز مواقف ترامب مع الصحفيين