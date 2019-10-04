مقاتل "MMA" قضى 14 عاما في السجن يصارع الدببة والأسود استعدادا لنزاله (فيديو)

خاض المقاتل الروسي، مكسيم نوفوسيلوف، حصة تدريبة مع دب ضخم، استعدادا لنزاله ضد مواطنه، دميتري سمولياكوف، ضمن دورة "Fight Nights Global 94" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر نوفوسيلوف مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يصارع دبا ضخما لا يقل شأنا عنه، من حيث الطول والوزن، مع العلم أن وزن المقاتل الروسي يبلغ 130 كيلوغراما.

كما نشر المقاتل مقطع فيديو آخر عبر حسابه وهو يداعب شبل أسد.

وستقام نزالات دورة "Fight Nights Global 94"، في 12 أكتوبر الجاري، في العاصمة موسكو.

يذكر أن مكسيم نوفوسيلوف (46 عاما) قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل في عام 1993، وعاد بعد ذلك إلى حلبات القتال وحقق 9 انتصارات في 11 نزالا.

المصدر: وكالات