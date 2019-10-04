حمد الله خارج قائمة المنتخب المغربي مجددا

كشف مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزتش، قائمة من 26 لاعبا، لخوض مواجهتين وديتين أمام ليبيا والغابون، يومي 11 و15 أكتوبر الجاري على الترتيب.

وعرفت القائمة استمرار غياب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، عكس ما روجت له وسائل الإعلام المغربية في وقت سابق، والتي رجحت عودته لحمل قميص "أسود الأطلس" مجددا.

وأثار حمد الله جدلا واسعا بعد مغادرته معسكر المنتخب المغربي، بشكل مفاجئ، قبيل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وعزت وسائل الإعلام المغربية السبب حينها إلى خلافه مع بعض لاعبي المنتخب، بينما ادعى الاتحاد المغربي أن اللاعب تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في العرس الإفريقي.



وشهدت القائمة أيضا، غياب كل من نبيل درار، ويونس بلهندة، وسفيان بوفال، الذين كانوا خلال السنوات الماضية من أهم ركائز المنتخب، إضافة إلى غياب القائد السابق مهدي بنعطية، الذي أعلن قبل أيام اعتزاله اللعب دوليا.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) - منير المحمدي (مالقا الإسباني) - أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) - هشام المجهد (اتحاد طنجة).

في خط الدفاع: عبد الحميد يونس (سطاد ريمس الفرنسي) - رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) - عصام شباك (مالطية سبور التركي) - كيفن مالكويت (نابولي الإيطالي) - جواد ياميق (جنوة الإيطالي) - زهير فضال (بتيس الإسباني) - أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)- نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي) - حمزة منديل (ديغون الفرنسي).

في خط الوسط: أمل الله سليم (ستاندر دو لياج البلجيكي) - سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي)- المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)- أحمد المسعودي (غرونيغن الهولندي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني) - عادل تاعرابت (بنيفكا البرتغالي).

في خط الهجوم: رشيد العليوي (أنجي الفرنسي) - نور الدين أمرابط (النصر السعودي) - إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) - يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني) - أمين حارث (شالكه الألماني) - أسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي).

المصدر: Fédération Marocaine de Football