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في ليلة إجهاض "ريمونتادا نمساوية".. صلاح يتفوق على رونالدو ويحقق رقمين مميزين (فيديو)

الرياضة

في ليلة إجهاض
AFP Paul ELLIS
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قدم النجم المصري، محمد صلاح، واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، عندما قاد فريقه ليفربول للفوز بشق الأنفس على ضيفه سالسبورغ النمساوي، أمس الأربعاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واللافت أن ليفربول تقدم في نتيجة المباراة 3-0 قبل أن ينجح الفريق النمساوي في العودة والتعادل 3-3، إلا أن  صلاح الذي سجل الهدف الثالث للـ"الريدز" (الدقيقة 36)، أجهض "ريمونتادا" الفريق النمساوي، بتسجيله الهدف الرابع (الدقيقة 69)، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-3.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت"، أن  صلاح منذ انضمامه لنادي ليفربول في يونيو 2017، تمكن على مدار عامين تقريبا، من تسجيل 77 هدفا في كافة المسابقات، أي أكثر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي أحرز 76 هدفا خلال نفس الفترة.

وأشارت الشبكة إلى أن لاعبين فقط، ينشطان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، يتفوقان على النجم المصري من حيث عدد الأهداف التي سجلاها خلال الفترة المذكورة، وهما نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز 96 هدفا، وهداف نادي بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (95 هدفا).

وبثنائيته في شباك سالسبورغ، نجح صلاح كذلك، في الوصول إلى هدفه رقم 17 في دوري الأبطال بقميص ليفربول، ويتخلف بفارق 4 أهداف فقط عن أسطورة "الريدز"، ستيفن جيرارد، صاحب الـ21 هدفا.

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كما وصل "الفرعون" المصري لهدفه رقم 11 في آخر 13 مباراة لعبها على ملعب "آنفيلد" في دوري الأبطال، ولا يتفوق عليه في هذا المؤشر سوى جيرارد، الذي سجل 18 هدفا، بحسب ما ذكر موقع "Squawka Football" المختص في إحصائيات كرة القدم.

المصدر: Squawka Football"  + Sky Sports

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