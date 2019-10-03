إبداع عربي في أبطال أوروبا.. 4 نجوم و5 أهداف رائعة (فيديو)

تميزت مباريات ثاني جولات مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، بتألق النجوم العرب، الذين أبدعوا مع فرقهم فساهموا في فوزها، إما بتسجيلهم الأهداف أو صناعتها.

- محرز يصنع ومانشستر سيتي بفوز

البداية كانت مع النجم الجزائري رياض محرز، الذي قاد فريقه مانشستر سيتي لتجاوز عقبة ضيفه دينامو زغرب (2-0)، بصناعته الهدف الأول.

وهيأ صاحب الـ28 عاما، كرة على طبق من ذهب لزمليه رحيم سترلينغ، الذي حولها في الشباك مانحا التقدم للفريق الإنجليزي (الدقيقة 66).

- النفاثة المغربية حكيمي

قاد اليافع المغربي أشرف حكيمي، فريقه بوروسيا دورتموند للفوز على مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بثنائية نظيفة، حملت توقيع حكيمي.

وسجل حكيمي، الذي وصل إلى دورتموند في صيف 2018 معارا من ريال مدريد الإسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الأصفر والأسود في دوري الأبطال بعد أن وصلته الكرة من يوليان براندت على الجهة اليمنى، انطلق بها وصولا إلى داخل منطقة الجزاء مراوغا المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى (الدقيقة 35).

وضاعف ابن الـ20 عاما، النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ومررها بين قدمي الحارس أوندري كولار (الدقيقة 88).

HAKIMI DOUBLE! His 1st 2 goals in Champions League pic.twitter.com/rEdX2E0tm5 — kaz (@PsychoLoco4L) October 2, 2019

- صاروخية زياش

واصل النجم المغربي حكيم زياش إبداعاته في القارة الأوروبية، بتسجيله الهدف الأول في اللقاء الذي فاز فيه فريقه أياكس أمستردام على مضيفه فالنسيا بثلاثية نظيفة.

وتوغل زياش (26 عاما) من الجهة اليسرى للفريق المنافس، قبل أن يراوغ أحد لاعبي فالنسيا ويرسل تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة استقرت في المقص الأيمن للحارس الهولندي لـ"الخفافيش" كاسبر سيليسن، الذي لم يحرك ساكنا (الدقيقة الثامنة).

Hakim Ziyech has just scored this for Ajax. What a goal!! 😍🚀 pic.twitter.com/rjDNJfdBvf — Football HQ (@FootbaII_HQ) October 2, 2019

ثنائية صلاح

كما جرت العادة، أبى النجم المصري محمد صلاح إلا أن يثبت مجددا بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم راهنا، حيث أنقذ فريقه ليفربول من السقوط في فخ التعادل على أرضه أمام ضيفه سالسبورغ النمساوي.

وشهدت المباراة تقلبات كثيرة، بعد عودة سالسبورغ في النتيجة، حيث كان متأخرا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الشوط الأول، قبل أن يدرك التعادل 3-3 في الشوط الثاني بحلول الدقيقة 60.

ولكن صلاح الذي سجل هدف فريقه الثالث (الدقيقة 36)، أجهض "ريمونتادا" الفريق النمساوي، بتسجيله الهدف الرابع، عند الدقيقة 69، بعد أن تسلم كرة متقنة من البرازيلي فيرمينيو وضعته بحالة إنفراد مع مرمى الفريق الضيف، ليمنح "الريدز" الفوز ينتيجة 4-3 وثلاث نقاط ثمينة.

المصدر: RT