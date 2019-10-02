من زوايا مختلفة.. هل جاء هدف راموس من تسلل؟ (فيديو وصور)

أثار هدف مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في شباك كلوب بروج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المغردون إلى فئتين، فئة ترى أن هدف راموس غير شرعي وجاء من تسلل واضح، وفئة ثانية، تؤكد أن الهدف صحيح ولا يوجد فيه أي تسلل، ولا يمكن احتساب هدف غير قانوني مادام أن هناك حكام الفيديو يراقبون كل صغيرة وكبيرة أثناء سير المباراة.

هدف راموس لريال مدريد لكن فضيحة!

تسلل أوضح من الشمس.. ✨ pic.twitter.com/OkqezSyODt — دُجى ليونيل ✨ (@Dujaibrahim7) October 1, 2019

زاوية الهدف تقول ان هدف راموس تسلل لكن الـVAR وضحها اكتر .. الزاوية خادعة فعلاً هدف سليم pic.twitter.com/esEz2dVfoD — ﮼ياسر (@YasserUtd_) October 1, 2019

شوف عدل رجل اللاعب مع ايد راموس نفس الخط.. انا بالبدايه قلت تسلل بس بعد هالصوره واضحه مو تسلل pic.twitter.com/lEe0CCSujQ — خالد (@k_alk54) October 1, 2019

وأحرز راموس الهدف الأول للريال من ضربة رأسية في الدقيقة 54، ثم سجل زميله البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، ليخرج الفريق الملكي من المباراة بنتيجة التعادل 2-2 بعدما كان متأخرا 0-2 على أرضه.

المصدر: مواقع التواصل