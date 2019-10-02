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من زوايا مختلفة.. هل جاء هدف راموس من تسلل؟ (فيديو وصور)

الرياضة

من زوايا مختلفة.. هل جاء هدف راموس من تسلل؟ (فيديو وصور)
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أثار هدف مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في شباك كلوب بروج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم المغردون إلى فئتين، فئة ترى أن هدف راموس غير شرعي وجاء من تسلل واضح، وفئة ثانية، تؤكد أن الهدف صحيح ولا يوجد فيه أي تسلل، ولا يمكن احتساب هدف غير قانوني مادام أن هناك حكام الفيديو يراقبون كل صغيرة وكبيرة أثناء سير المباراة.

من زوايا مختلفة.. هل جاء هدف راموس من تسلل؟ (فيديو وصور)

وأحرز راموس الهدف الأول للريال من ضربة رأسية في الدقيقة 54، ثم سجل زميله البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، ليخرج الفريق الملكي من المباراة بنتيجة التعادل 2-2 بعدما كان متأخرا 0-2 على أرضه.

المصدر: مواقع التواصل

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