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بالفيديو.. شباك ريال مدريد تتلقى هدفين "كوميديين" أمام بروج البلجيكي

الرياضة

بالفيديو.. شباك ريال مدريد تتلقى هدفين
AFP OSCAR DEL POZO
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تقدم فريق كلوب بروج البلجيكي على مضيفه ريال مدريد (2-0) بعد الشوط الأول للمباراة بينهما، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وافتتح المهاجم النيجيري، إمانويل دينيس بونافونتور، التسجيل للفريق البلجيكي بهدف مبكر، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، واحتسبه حكم اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الإعادة "VAR".

وعاد اللاعب نفسه، في الدقيقة 40، وأضاف الهدف الثاني للضيوف، بعد أن قطع كرة من اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد.

وقلص قائد الفريق الملكي وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، الفارق بهدف سجله، في الدقيقة 55، بتسديدة رأسية، وألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل ومن ثم احتسبه بعد اللجوء إلى الـ "VAR".

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المصدر: RT 

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