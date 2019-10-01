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رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله كرة القدم

الرياضة

رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله كرة القدم
Globallookpress
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ألمح البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أنه قد يعتزل كرة القدم في غضون عامين أو ثلاثة، أي ربما مع انتهاء عقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي يمتد لغاية صيف 2022.

وبدأ رونالدو (34 عاما) الحديث حول مسألة اعتزاله، خلال مقابلة خاصة أجراها مع موقع "سبورت بابل" الشهير في مدينة تورينو الإيطالية، قائلا: "ما زلت أحب كرة القدم، أود إمتاع الجماهير التي تحب رونالدو، لا يهم العمر فالأمر متعلق بالعقلية، في السنوات الخمس الأخيرة بدأت في التفكير بكيفية رؤية نفسي خارج عالم كرة القدم".

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وأكمل الدون حديثه عن المدة المتوقعة للاعتزال: "من يدري ماذا سوف يحدث؟ ربما في غضون عامين أو ثلاثة".

وحصل النجم البرتغالي الفائز مؤخرا بدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، والمتوج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات، إضافة إلى تحقيقه نجاحات باهرة رفقة مانشستر يونايتد وريال مدريد والآن مع يوفنتوس، على عقد مدى الحياة من قبل شركة "نايكي" للملابس الرياضية، وهو الثالث من نوعه في التاريخ بعد أسطورتي كرة السلة الأمريكيين مايكل جوردان وليبرون جيمس.

وقال رونالدو عن مقارنته بكليهما: "لا أريد تقليد أحد، ينبغي أن تكون شخصيتك بنفسك في كل الأوقات، لكن يمكنك أيضا الاستعانة ببعض التفاصيل وأخذ بعض النماذج كقدوة، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضا في كل الرياضات كالفورمولا وان وكرة السلة والغولف.. أيا كان أيا كان، حتى المديرين التنفيذين للشركات الكبرى دائما ما يكونوا متحفزين لإنجاز المهام والعمل الدؤوب".

وعلى ما يبدو أن رونالدو يخطط للاعتزال بعد انقضاء عقده مع "اليوفي" والتفرغ لحياة الأعمال والإعلانات، إذ أنشأ العديد من الشركات بمختلف الصناعات مثل العطور والملابس الداخلية والأحذية والمطاعم والصالات الرياضية والفنادق.

المصدر: وكالات 

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