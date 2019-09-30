سوتشي يعمق جراح ضيفه أخمات (فيديو)

واصل فريق أخمات مسلسل نزيف النقاط، بعد هزيمته أمام مضيفه سوتشي الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ 11.

وأحرز هدفي فريق سوتشي كل من لاعبي خط الوسط، أندريه موستوفوي، والإكوادوري كريستيان نبوا، في الدقيقتين (12 و73)، على الترتيب.

⚽ Гол Мостового, сейв Городова в концовке первого тайма и красивый удар Нобоа.



📹 Смотрите обзор игры #СочиАхмат на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/FzBQxHuj97 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 сентября 2019 г.

وحقق سوتشي بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد أخمات عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT