 
مباشر

سوتشي يعمق جراح ضيفه أخمات (فيديو)

الرياضة

سوتشي يعمق جراح ضيفه أخمات (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh0j

واصل فريق أخمات مسلسل نزيف النقاط، بعد هزيمته أمام مضيفه سوتشي الوافد الجديد إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ 11.

وأحرز هدفي فريق سوتشي كل من لاعبي خط الوسط، أندريه موستوفوي، والإكوادوري كريستيان نبوا، في الدقيقتين (12 و73)، على الترتيب.

وحقق سوتشي بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد أخمات عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تلقى رشاوى من صدام.. مسؤول بريطاني سابق "يفجر مفاجأة" عن شيراك