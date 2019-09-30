"الفيفا" يلزم كارديف سيتي بدفع صفقة اللاعب الراحل سالا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أن على كارديف سيتي الويلزي دفع المبلغ المتفق عليه لنادي نانت الفرنسي مقابل انتقال إيميليانو سالا الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته.

وقال "الفيفا" في بيان، اليوم الاثنين: "وجدت لجنة بحث أوضاع اللاعبين بالفيفا أن كارديف سيتي ملزم بدفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت قيمة الدفعة الأولى المستحقة وفقا لصفقة الانتقال".

وكان إيميليانو سالا (28 عاما) يستقل طائرة من نانت مقر فريقه السابق في غرب فرنسا إلى ويلز، يوم 21 يناير الماضي، لينضم إلى صفوف فريقه الجديد كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) بعد نحو ثلاثة أسابيع من العثور على حطام الطائرة عقب عمليات بحث تحت الماء ولم يتم العثور حتى الآن على جثة الطيار ديفيد إبوتسون.

BREAKING: A body has been seen in the wreckage of plane carrying missing footballer Emiliano Sala and pilot David Ibbotson, Air Accidents Investigation Branch confirms. pic.twitter.com/RlG4tyJGxd — SPORTbible (@sportbible) 4 февраля 2019 г.

وتنازع الناديان بشأن موعد استحقاق الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، التي بلغت 15 مليون جنيه استرليني، وبدأ "الفيفا" تحقيقا في مسألة انتقال سالا بعد طلب من النادي الفرنسي في فبراير الماضي.

وتم إخطار الناديين بالقرار، اليوم الاثنين، وقال الفيفا إن بإمكانهما الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال ميميت دالمان رئيس كارديف في ذلك الوقت إن النادي سيدفع قيمة الصفقة "إذا كان ملزما بذلك بموجب العقد".

المصدر: "رويترز"