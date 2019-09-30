هازارد: أتطلع لأصبح أفضل لاعب في العالم

أكد نجم ريال مدريد، إيدين هازارد، أنه يحتاج إلى التحسن ليصبح من عمالقة الفريق بعد بداية بطيئة لمشواره مع ناديه الجديد هذا الموسم أخفق خلالها في هز الشباك أو صناعة أهداف لزملائه.

وقال هازارد للصحفيين عشية مواجهة كلوب بروج المقررة غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا "لم أصبح عملاقا بعد ويتعين علي أن أظهر قدرتي على ذلك.. كلنا نعرف تاريخ الرقم 7 في هذا النادي، وأرغب في أن أصبح أفضل لاعب في العالم. أتمنى أن أبذل قصارى جهدي ليس فقط في المباريات لكن في التدريبات أيضا".

🎙💬 Hazard : "Je me critique moi-même, mais on va faire quelque chose de grand cette année." pic.twitter.com/ZtKKgWzrsM — RMC Sport (@RMCsport) September 30, 2019

وتابع ابن الـ28 عاما "بمقدوري اللعب بشكل أفضل. أنتقد نفسي دائما لكن بالعمل والاجتهاد يوميا يمكنني تغيير كل شيء".

وأردف الدولي البلجيكي: "الأمور ليست مثالية تماما لكننا في المركز الأول في الدوري. خسرنا في باريس وعانيت من انتكاسة بسبب الإصابة لكنني الآن في كامل لياقتي وأتمنى أن أقدم كل ما عندي خلال المباريات القادمة.. لست مصابا حاليا وكل ما أحتاجه تسجيل أهداف والحسم أمام المرمى. عندما أبدأ في التسجيل وتقديم عروض جيدة ستكون كل الأمور الأخرى سهلة".

وانضم جناح منتخب بلجيكا إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو، في أبرز صفقات العملاق الإسباني بعد موسم كارثي في 2018-2019.

وينظر إلى هازارد على أنه الخليفة المحتمل للبرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، بعد أن رحل هداف الفريق على مر العصور إلى يوفنتوس في صيف 2018 وورث اللاعب البلجيكي القميص رقم 7.



وخسر ريال مدريد مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال 0-3 أمام مستضيفه باريس سان جيرمان، ويتطلع للعودة إلى الطريق الصحيح، عندما يستضيف غدا الثلاثاء كلوب بروج البلجيكي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: رويترز + وكالات