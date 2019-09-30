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مشجعة تحضر مباراة لكرة القدم من دون سروال (صورة)

الرياضة

مشجعة تحضر مباراة لكرة القدم من دون سروال (صورة)
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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رصدت عدسات الكاميرات خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية، بين فريقي أركنساس وتكساس، فتاة في المدرجات، تتفاعل بحماس مع كل هجمة وفرصة، لكنها أثارت الجدل بسبب زيها.

وانتشرت صورة مشجعة فريق أركنساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المباراة، كالنار في الهشيم، بسبب زيها المثير للجدل، فقد ظهرت شبه عارية، وعلق رواد هذه المواقع بأنها ربما نسيت أن ترتدي سروالها.

 

وخسر فريق المشجعة "المثيرة للجدل" أركنساس بنتيجة (27-31) هدفا.

المصدر: وكالات 

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