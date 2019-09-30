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هدف برشلوني رائع بالكعب (فيديو)

الرياضة

هدف برشلوني رائع بالكعب (فيديو)
✔ @FCBarcelonaB/Twitter.com
هدف برشلوني رائع بالكعب (فيديو)
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أحرز لاعب الفريق الرديف لنادي برشلونة، أليكس كوليادو، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه بأتلتيكو ليفانتي أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة (الدقيقة 90)، توغل كاليادو من الجهة اليسرى لنادي ليفانتي، ليراوغ المدافع الأول بعدما مرر الكرة بين قدميه، ثم تجاوز لاعبين آخرين بحركة واحدة، لينفرد بالحارس ويضع الكرة بكعب قدمه في الشباك.

وتمكن الفريق الرديف لبرشلونة من الفوز بهدفين دون رد، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وانضم كوليادو (20 عاما)، لأكاديمية نادي برشلونة عام 2009، وأحرز في الموسم الماضي 5 أهداف للفريق الرديف، كما حمل قميص الفريق الأول في مناسبة واحدة، وكانت في الموسم الماضي أيضا، عندما دخل بديلا للفرنسي عثمان ديمبيلي في مباراة سيلتا فيغو لحساب الأسبوع الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: eurosport.ru

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