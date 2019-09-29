دجيكو يقود "ذئاب روما" لتجاوز عقبة ليتشي في "الكالتشيو" (فيديو)
Gettyimages.ru Maurizio Lagana
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تغلب روما على مضيفه ليتشي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين روما بالفضل بالفوز لمهاجمه البوسني إدين دجيكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.
وأضاع الصربي ألكسندر كولاروف فرصة تعزيز الفوز للضيوف عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.
المصدر: Sila.tv
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