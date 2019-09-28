بالفيديو.. رونالدو يقود "السيدة العجوز" لانتزاع صدارة الكالتشيو مؤقتا

تفوق يوفنتوس على ضيفه سبال، 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم"، السبت، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش في الدقيقة (45) بطريقة رائعة بعدما سدد الكرة من خارج المنطقة لتسكن الشباك.

ونجح رونالدو في التعزيز بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لديبالا وضعها بين ساقي الحارس بيريشا (78)، ليحقق هدفه الشخصي الثالث لهذا الموسم.

بهذا حقق يوفنتوس فوزه الثالث تواليا والخامس هذا الموسم رافعا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، والذي سيواجه سامبدوريا شريك سبال في المركز الأخير.

المصدر: وكالات