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آل الشيخ يدعو منتخب "الفراعنة" لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين في السعودية

الرياضة

آل الشيخ يدعو منتخب
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دعا تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المنتخب المصري لكرة القدم لخوض مباراة ودية عالمية ضد البرازيل أو الأرجنتين في السعودية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه".

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وأضاف المالك السابق لنادي بيراميدز المصري: "في حال الموافقة من الجانب المصري ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

ويبدأ موسم الرياض 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبلين.

المصدر: وكالات

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