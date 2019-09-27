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رسميا.. برشلونة يحصن نجمه الواعد

الرياضة

رسميا.. برشلونة يحصن نجمه الواعد
Globallookpress Daisuke Nakashima
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه الواعد كارليس بيريز سايول البالغ 21 عاما، بعقد لمدة عامين إضافيين.

وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن اللاعب حضر إلى النادي اليوم الجمعة، ووقع على تمديد عقده الحالي لمدة موسمين، لينتهي في صيف 2022.

وشهد توقيع اللاعب حضور الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وأوسكار جراو المدير التنفيذي وإريك أبيدال السكرتير الفني.

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وشارك كارليس بيريز لأول مرة مع الفريق الأول في برشلونة ضد إيبار خلال الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما شارك في 5 مباريات هذا الموسم، ونجح في إحراز هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: وكالات

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