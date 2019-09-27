عودة مرتقبة لغاتوزو إلى ميلان

نشرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية تقريرا، الجمعة، يفيد بأن إدارة ميلان تفكر في إعادة إيفان جينارو غاتوزو، المدير الفني السابق للفريق، إلى صفوف "الروسونيري" من جديد.

وازدادت الشكوك بذلك حول مستقبل المدرب ماركو جيامباولو مدرب ميلان، وذلك بعد مرور 5 جولات فقط على انطلاق الموسم في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن جاتوزو مستعد للعودة إلى قيادة الفريق الذي برز معه كلاعب، رغم وجود ارتباط بينه وبين لاتسيو لخلافة سيموني إنزاغي.

Gennaro Gattuso is being linked with a shock return to #ACMilan if they sack Marco Giampaolo https://t.co/G1G5c3agVFpic.twitter.com/XkcmhyM50E — footballitalia (@footballitalia) September 27, 2019

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وكان ميلان قد احتل مع غاتوزو المركزين الخامس والسادس في الموسمين الماضيين.

وهنالك عدة مدربين مرشحين لتولي هذه المهمة بدلا من جيامباولو مثل لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان في المواسم الماضية.

ويحتل ميلان حاليا المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 6 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة.

المصدر: وكالات